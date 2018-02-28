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Bir tepki de eğitimcilerden

EĞİTİM İŞ Yozgat İl Temsilciliği Başkanı, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcisi Sedat Tuygun, şeker fabrikalarının özelleştirme adı altında satılmasına karşı olduklarını söyledi.

Bir tepki de eğitimcilerden

EĞİTİM İŞ Yozgat İl Temsilciliği Başkanı, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcisi Sedat Tuygun, şeker fabrikalarının özelleştirme adı altında satılmasına karşı olduklarını söyledi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Bir tepki de eğitimcilerden

Tuygun, yaptığı yazılı açıklamada, ‘Ülkemizin, Cumhuriyet’imizin birikimleri ve kurumları AKP iktidarı döneminde özelleştirme adı altında yağmalanmakta ve talan edilmektedir. Resmi Gazetede yer alan ilana göre; Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi için 3 Nisan’a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan’a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan’a kadar teklif verilerek özelleştirilmesi kararlaştırıldı’ dedi.

Tuygun, Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayisi, ticareti, ulaşımı, limanları, petrolleri, kentleri, turizmi, tersaneleri ve bankalarının çeşitli yasal düzenlemelerle, yerli ve yabancı sermayeye yok pahasına satışa çıkarılarak, peşkeş çekildiğini ileri sürdü. Tuygun, ‘Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak, ulusal çıkarlar gözetilmeden, yerli ve yabancı sermayenin egemenliğinin yolunu açan, ülkemiz zenginliklerini halkın yararına değil uluslararası sermeyenin talanına sunan özelleştirmeleri protesto ediyoruz. Şeker fabrikalarının özelleştirme düzenlemesinin geri çekilmesini istiyoruz’ diye konuştu.

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