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BiR SÜRÜ NEDENiM VAR!

Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var adlı projeyle ilgili koordinasyon toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapıldı. Uygulamaya konulacak proje ile Yozgat'tan göçün önüne geçilip, koyun sürüsünün de artırılması hedefleniyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:33
BiR SÜRÜ NEDENiM VAR!

YOZGAT il genelinde uygulamaya konulacak olan ‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ adlı proje ile ilgili Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Çorum Ziraat Bankası Bölge Müdürü Mustafa Sarıkuş, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ile ilgililer katıldı. Toplantıda katılımcılar tarafından 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesinin değerlendirilmesi yapıldı. Türkiye’nin en fazla göç veren illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta göçün azaltılması, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, sayısının artırılması amacıyla uygulamaya konulacak projeyle ilgili çalışmalara start verilecek. Proje kapsamında işletme başı toplamda 150 bin lira tutarında Ziraat Bankasından kullanılacak kredinin 100 bin lirasının sıfır faiz, geriye kalan kısmının da çok düşük bir faiz oranıyla 7 yıl geri ödemeli kullandırılacağı kaydedildi. Ziraat Bankası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yapılacak olan ‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesine İl Özel İdaresi de ortak olabilecek. Proje ile Yozgat il genelindeki küçükbaş havan varlığının artırılması planlanıyor. Projeyi farklı kılan şeyin, katılımcı tüm paydaşların bir araya gelip iş birliği yapmak suretiyle ortamı sağlaması olduğu kaydedildi. 

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BiR SÜRÜ NEDENiM VAR!
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