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Bir şüpheliye tutuklama

YOZGAT merkezli 8 ilde FETÖ/ PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06 Mart 2020 Cuma 03:57
Bir şüpheliye tutuklama

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Yozgat, Adana, Ankara, Aksaray, Çorum, İstanbul, Konya, Sivas ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i Yozgat'ta, 3'ü bulundukları illerde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anahtar Kelimeler:
Bir şüpheliye Tutuklama
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