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BiR PROJE DAHA ONAYLANDI

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ‘Çevreni değiştir hayatını değiştir’ adlı proje de onaylandı.

BiR PROJE DAHA ONAYLANDI

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ‘Çevreni değiştir hayatını değiştir’ adlı proje de onaylandı.

10 Ocak 2020 Cuma 03:25
BiR PROJE DAHA ONAYLANDI

AB tarafından desteklenecek olan proje kapsamında, gençler geri dönüşüme dikkat çekerek, çevrenin korunması sağlamak amacıyla 10 ay süresince çeşitli faaliyetlerde bulunacak. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, kuruluşundan bu güne kadar gençler için proje üretmeye, gençlere proje kültürünü kazandırmaya çalıştıklarını hatırlattı. Başkan Uğuz, ‘’Bu proje fikri Sorgun Gençlik Derneği tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde ortaya çıkmıştır. SORGED gönüllüleri tarafından hazırlanan projede, gençlerin çevre duyarlılığını arttırmak üzere yerelde ne yapabiliriz sorusunu sormaları üzerine oluşmuştur. Gençler öncelikle kendi arkadaşlarına, sonrasında diğer gençlere ve Yozgat bölgesinde yaşayan insanlara ulaşmayı hedeflemişlerdir’’ dedi. Dernek Başkanı Uğuz, proje fikrinin gençlerin toplumu ilgilendiren bir sorunla ilgili harekete geçme düşünceleri sonucu hayat bulduğunu, sorun olarak görülen konuyla ilgili eylemde bulunmaları, proje hazırlamaları, sorunun çözümüne yönelik adım atmış olmaları aktif bir vatandaşlık örneği olduğunun altını çizdi. Uğuz, ‘’Projenin uygulanması sırasında gençler inandıkları bir iş için çalışmanın hazzını yaşayacak ve sorunlar karşısında oturup beklemek yerine, eyleme geçmenin önemini daha iyi kavrayacakladır. Bu durum gençlerin aktif vatandaşlıklarını teşvik edecektir. Projenin yürütülmesinde ki amacımız, gençlerde çevre ve geri dönüşüm ile ilgili sosyal sorumluluk bilincini geliştirmektir. Gençler geri dönüşüme dikkat çekerek, çevrenin korunması sağlamak amacıyla 10 ay süresince çeşitli faaliyetler yürüteceklerdir.  Projemiz Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği işbirliğinde yürütülecektir. Projenin hazırlanmasına gönüllülerimiz Ali Mert Gören, Muhammed Emin Şahin, Hilal Çetin, Ezgi Betül Alkan, Büşra Altın katkı sağlamışlardır’’ diye konuştu.

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BiR PROJE DAHA ONAYLANDI
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