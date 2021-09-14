Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1438.28
ALTIN
486.43
DOLAR
8.4330
STERLİN
11.6858
EURO
9.9714

BiR PROJE DAHA ONAYLANDI

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde faaliyetini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SOGED) tarafından hazırlanan bir proje daha onaylandı.

14 Eylül 2021 Salı 00:28
BiR PROJE DAHA ONAYLANDI

SORGED Başkanı Halil Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği’nin PRODES programı kapsamında hazırladığı ‘İŞ’te Farkı Sen Yarat’ başlıklı projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kabul edildiğini bildirdi. Uğuz, ‘’Projemiz, gençlere 21. Yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılmasını amaçlamaktadır. Çağımızın hızlı teknolojik dönüşümüyle birlikte gençlerin ihtiyaçları da değişmiştir. İçerik artık meta haline gelmiş ve değersizleşmiştir. Günümüzde işverenler mezun gençlerden içerik değil yetkinlik istemektedir. Projemiz ile bu dönüşüm süreçlerine gençleri dâhil ederek mesleki gelişimlerine katkı sunulması, böylelikle gençlerin 21. Yüzyılda ihtiyaç duyulan becerileri kazanmaları hedeflenmekteyiz’’ dedi. Uğuz, proje kapsamında oluşturulan eğitimler, gençlerin 21. Yüzyılda kazanması gereken yetenekler ve becerilerin kazandırılmasına yönelik öğrenme ortamları üzerine tasarlandığını bildirdi. Uğuz, proje eğitimlerinde takım çalışması, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, öz-yönetim, liderlik, sorumluluk, sunum teknikleri gibi temel becerilerin verileceğini, gençlerin 21. yüzyıl temalı okuryazarlıkları yeterliliklerinin geliştirileceğini aktardı. Uğuz, ‘’Projemiz toplam süresi 9 aydır. Proje kapsamında gençlerin 21. Yüzyılda kazanması gereken yetenekleri ve becerileri üzerine 10 eğitim ve 1 Çalıştay düzenlenecektir. Projemizin İlimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, projenin hazırlanma sürecinde bizlere desteklerini esirgemeyen, Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürümüz Sayın Hakkı Yurtlu Bey’e, gençlerin her zaman destekçisi olan ve gençlik çalışmalarında bizlere verdiği desteklerinden dolayı Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat’a bütün genç arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BiR PROJE DAHA ONAYLANDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liseli Gençler, elektrikli araçlarla yarıştı
Liseli Gençler, elektrikli araçlarla yarıştı
TÜBİTAK Projesine onay
TÜBİTAK Projesine onay
Mamadan cam çıktı!
Mamadan cam çıktı!
Eğitimler devam ediyor
Eğitimler devam ediyor
Soysal’a yeni görev
Soysal’a yeni görev
Aronya hasadı yapıldı
Aronya hasadı yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim