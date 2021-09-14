BiR PROJE DAHA ONAYLANDI

SORGED Başkanı Halil Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği’nin PRODES programı kapsamında hazırladığı ‘İŞ’te Farkı Sen Yarat’ başlıklı projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kabul edildiğini bildirdi. Uğuz, ‘’Projemiz, gençlere 21. Yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılmasını amaçlamaktadır. Çağımızın hızlı teknolojik dönüşümüyle birlikte gençlerin ihtiyaçları da değişmiştir. İçerik artık meta haline gelmiş ve değersizleşmiştir. Günümüzde işverenler mezun gençlerden içerik değil yetkinlik istemektedir. Projemiz ile bu dönüşüm süreçlerine gençleri dâhil ederek mesleki gelişimlerine katkı sunulması, böylelikle gençlerin 21. Yüzyılda ihtiyaç duyulan becerileri kazanmaları hedeflenmekteyiz’’ dedi. Uğuz, proje kapsamında oluşturulan eğitimler, gençlerin 21. Yüzyılda kazanması gereken yetenekler ve becerilerin kazandırılmasına yönelik öğrenme ortamları üzerine tasarlandığını bildirdi. Uğuz, proje eğitimlerinde takım çalışması, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, öz-yönetim, liderlik, sorumluluk, sunum teknikleri gibi temel becerilerin verileceğini, gençlerin 21. yüzyıl temalı okuryazarlıkları yeterliliklerinin geliştirileceğini aktardı. Uğuz, ‘’Projemiz toplam süresi 9 aydır. Proje kapsamında gençlerin 21. Yüzyılda kazanması gereken yetenekleri ve becerileri üzerine 10 eğitim ve 1 Çalıştay düzenlenecektir. Projemizin İlimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, projenin hazırlanma sürecinde bizlere desteklerini esirgemeyen, Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürümüz Sayın Hakkı Yurtlu Bey’e, gençlerin her zaman destekçisi olan ve gençlik çalışmalarında bizlere verdiği desteklerinden dolayı Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat’a bütün genç arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.