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BiR PROJE DAHA

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Gülşah Sezen Vekli, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerel Sosyobilimsel Konulara İlişkin Argümantasyon ve Sosyobilimsel Muhakeme Becerilerinin Geliştirilmesi: 'Kızılırmak Deltası Örneği' konulu proje başvurusu TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından '3501-Kariyer Geliştirme Programı' kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

12 Nisan 2022 Salı 00:27
BiR PROJE DAHA

TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında projesi kabul edilen Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Gülşah Sezen Vekli’yi elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, akademide durağanlığa yer olmadığını, akademinin bilgiyi üreten, yayan ve bilimselliği önceleyen kurumlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Eğer bir yerde başarıdan söz etmek gerekiyorsa orada muhakkak bir çalışma, çaba ve gayret söz konusudur. Değerli akademisyenimizin kabul edilen projesi, bu anlamda ciddi bir çalışma ve gayretin ürünüdür. Proje sahibi hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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