Bir pet şişeye bir kap mama

YOZGAT İl Merkezinde, sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadıkları merkezlere yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ‘Mamamatik’ yerleştirildi. Kurulan Mamatikler, atılan bir pet şişeye karşılık sokak hayvanlarına yiyecek ve içecek sunuyor. Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışma sonrasında hazırlanan Mamamatik Kutuları çeşitli yerlerde konuşlandırılarak, sokak hayvanları için hizmet vermeye başladı. İlk etapta getirilen üç Mamamatik Kutuları Şehir Merkezindeki Cumhuriyet Parkı, Lise Caddesi, Sarraflar Caddesine konuşlandırıldı. Kullanılmış pet şişelerin içine atılması ile birlikte Mamamatiklerin alt kısmında bulunan kap hayvan maması ile birlikte su kabı da doluyor. Sokak hayvanları da karınlarını doyurup, susuzluklarını gideriyor. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, sokak hayvanlarını beslemek ve çevreyi temiz tutmak amacıyla hazırlanan mamamatiklerin güneş enerjisi ile çalıştığını söyledi. Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan projenin Yozgat’ta ilk defa uygulandığını dile getiren Tanışman, ‘’Yozgat belediyesi olarak şehrin belirli noktalarına bu kutularımızı koyacağız. Buradaki isteğimiz vatandaşlarımız ellerindeki pet şişeleri, cam şişeleri sokağa atmamaları. Bu kutularımızın yanından geçerken hem sokak hayvanlarımıza faydaları olmaları için bu kutularımıza pet şişeleri attıkları zaman hayvanlarımıza bir nebze olsun yemek ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar’’ dedi. •Haber/Foto: İhsan Çelikkaya•