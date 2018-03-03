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Bir oyuncak bir gülümseme

SORGUN Agahefendi İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan 'Bir Oyuncak Bir Gülümseme' projesi kapsamında Ahmetfakılı İlkokulunda eğitim gören öğrencilere oyuncak hediye edildi.

Bir oyuncak bir gülümseme

SORGUN Agahefendi İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan 'Bir Oyuncak Bir Gülümseme' projesi kapsamında Ahmetfakılı İlkokulunda eğitim gören öğrencilere oyuncak hediye edildi.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Bir oyuncak bir gülümseme

Öğrencilerin birbirleriyle hediyeleşme anında büyük mutluluk yaşandı. Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu amaçlarının öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma kültürünü geliştirmek olduğunu belirterek, "Bir Oyuncak Bir Gülümseme projesi kapsamında 2/A sınıfı öğrencilerinin satın aldıkları ya da en sevdikleri kendi oyuncaklarını Ahmetfakılı İlköğretim Okulu öğrencilerine hediye ettiler. Öğrencilerin hediyeleşme anında yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Hem oyuncak hediye eden öğrenciler, hem de hediye alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı. Çocuklarımıza bu yaşta öğretmemiz gereken en önemli şey paylaşım olduğunu, paylaşmanın insana huzur ve mutluluk verdiğini öğretmemiz gerekiyor. Bu yapılan uygulamada öğrencilerimiz arasındaki kardeşlik bağları güçlendirilerek, onların birbirleriyle kaynaştırmalarını sağladık. Biz eğer bugün çocuklarımıza bu ruhu, bu düşünceyi kazandırmazsak, bundan sonraki hayatında bir daha kazandıramayız." dedi. 

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