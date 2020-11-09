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BiR NEFES CiHANA BEDEL

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Covit-19 nedeniyle tedavi gördüğü süreci anlatırken, ‘’Bu süreçte çok zorluklar yaşadım. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu, bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım. Geniş ciğerleri sanki yumruk kadar küçülmüş hissediyorsun. Nefes alırken dahi insan terler mi, yorulur mu, nefes alırken dahi yoruluyordum’’ diye özetledi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:38
BiR NEFES CiHANA BEDEL

YENİ tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 16 gün Yozgat ve Ankara'daki şehir hastanelerinde gördüğü tedavi ile iyileşip görevinin başına dönen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, virüsü evdeki anne, baba, dede ve ninelerine bulaştırmamaları için herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya çağırdı. Yozgat'ta 1 Ekim'de yaptırdığı testi pozitif çıkınca 5 günü evinde karantinada geçiren 48 yaşındaki Köse, durumunda ağırlaşma görülmesi üzerine Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede süren 7 günlük tedavinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Köse, 9 günde taburcu edildi. Görevine 26 Ekim'de başlayan Köse, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Köse, Kovid-19'un Türkiye'de görüldü ilk günden maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak tedbir aldığını ifade etti. Ancak buna rağmen görevi gereği yoğun çalıştığı süreçte boğazında ağrı hissetmesi üzerine 1 Ekim'de Yozgat Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını aktaran Köse, "Bu, Yozgat'ta vakaların sayısı arttığı döneme denk geldi. Evimde 4-5 gün dinlenip ilaç aldım. 5. günün sonunda durum ağır olunca tekrar hastaneye müracaat ettim. 7 gün şehir hastanesinde tedavi gördüm. Biraz daha ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildim. 9 gün orada tedavim sürdü. Tedavimde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah'ın izni, doktorlarımızın gayretiyle şifa buldum çok şükür" dedi. 
NEFES ALMANIN ÖNEMİ
Köse, hastalık sürecinde zorluk yaşadığını kaydederek, "Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu, bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım. Geniş ciğerleri sanki yumruk kadar küçülmüş hissediyorsun. Nefes alırken dahi insan terler mi, yorulur mu, nefes alırken dahi yoruluyordum. Böyle bir sıkıntılı süreç yaşadım. Allah kimseye göstermesin. Rabbim, Kovid-19 hastaları başta olmak üzere bütün hastalarımıza sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin" diye konuştu. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Köse, "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanımız sürekli uyarıyor, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun hareket etmemiz lazım. Bizim derdimiz milletimizin bir an önce bu hastalıktan kurtulmasıdır. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz açıklamalar yapıyor. Açıklamalara riayet edilirse bu hastalıktan inşallah bir an önce kurtulacağız" ifadelerini kullandı. Köse, "Gençlerimizin vücutları sağlam, dirençleri yüksek, hastalığı ayakta atlatabiliyor, hiçbir belirti göstermeyebiliyor. Onlardan ricam, kalabalık ortamda bulunmasınlar, kendilerine dikkat etsinler çünkü hastalığı kapar, eve geldiğinde en sevdikleri anne, babası, dedesine, ninesine bulaştırma ihtimalleri var. 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanlar bundan olumsuz etkileniyor. Onlardan istirhamımız kalabalık ortamda bulunmasınlar, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etsinler" diyerek gençlere de uyarılarda bulundu. 

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BiR NEFES CiHANA BEDEL
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