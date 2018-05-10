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BiR LEVHA 227 LiRA

YOZGAT’ta sorumsuz ve bilinçsiz vatandaşları milli servet olan trafik levha ve işaretçilerine verdiği zarar ve vatandaşın cebinde yansıyan maddi külfete dikkat çekildi.

BiR LEVHA 227 LiRA

YOZGAT’ta sorumsuz ve bilinçsiz vatandaşları milli servet olan trafik levha ve işaretçilerine verdiği zarar ve vatandaşın cebinde yansıyan maddi külfete dikkat çekildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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BiR LEVHA 227 LiRA

Yozgat’ta Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Karayolları 65’nci Şube Şefliği sorumsuz, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşların zarar verdiği trafik levhalarını sergiledi. Şube şefliği vatandaşlar tarafından kurşunlanan, sprey boyalarla yazılar yazılan levhaların parasal karşılığına da dikkat çekti. Levhaları inceleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, zarar verilen levhaların vatandaşların cebinden çıkan paralarla yenilendiğini hatırlattı. Sergide kurşun yağmuruna tutulan bir ‘dur’ levhasının adetinin 227 lira 89 kuruş değerinde, üzerine sprey boya ile yazı yazılan bir tehlikeli viraj yön levhasının ise 80 liraya mal olduğu dikkatlere sunuldu.

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