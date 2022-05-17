Bir kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından il genelinde 7 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonrasında uyuşturucu imal ve ticareti yapmak suçu kapsamında 1 şahıs, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçu kapsamında ise 8 şahıs olmak üzere toplam 9 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi. Göz altına alınan şahıslardan biri ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan operasyonlar sonrasında 11 gram Metamfetamin maddesi, 9.6 gram esrar maddesi, 7 adet sentetik uyuşturucu hap maddesi, 21 gram Bonzai maddesi, Zehir madde kullanmak için payp aparatı ele geçirildiği kaydedildi. •Haber Merkezi•