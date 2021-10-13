Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1416.82
ALTIN
512.07
DOLAR
9.0460
STERLİN
12.3037
EURO
10.4359

Bir kişi tutuklandı

Yozgat'ta husumetlisini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:17
Bir kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Yılmaz Kırdemir ile İ.İ, Meydan Yeri Sarraflar Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.İ'nin göğsünden bıçakladığı Yılmaz Kırdemir, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde kurtarılmadı. Şüpheli İ.İ. ve kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen İ.Ö, polis ekiplerince Ankara'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.Ö. savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Bir Kişi TutuklandıYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberCinayetZanlıTutuklandıBıçaklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-Belediye
E-Belediye
Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kobilere kiralama desteği
Kobilere kiralama desteği
YILLAR SONRA YOZGAT’TA
YILLAR SONRA YOZGAT’TA
Yenisi yapıldı, eskisi gömüldü
Yenisi yapıldı, eskisi gömüldü
KIŞ AYLARINA HAZIR!
KIŞ AYLARINA HAZIR!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim