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Bir kez daha anıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107’nci yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:53
Bir kez daha anıldı

Çanakkale'de tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir destan yazan, 'Çanakkale Geçilmez' dedirten, genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlar bir kez daha anıldı. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire amirleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Üniversite Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doçent Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz, Çanakkale Savaşları’nı anma etkinliklerinin amacı ve tarihi geçmişi hakkında bilgiler aktardı. Mumyakmaz konuşmasında millet şuurunun tesisi, hafızaların tazelenmesi, milletin dün ve bugününe sahip çıkması adına şehit ve gazilerin bu anlam dolu günlerinde anılmasının önemine vurgu yaptı.
Çanakkale ruhunun yaşatılması gerektiğine değinen Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın: “Çanakkale Zaferi’nin bize bıraktığı en büyük miras, şehit kanlarıyla sulanmış, üzerine ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılmış olan vatan toprağıdır. Bu kutlu mirasın idrakinde olarak bizler de nesilden nesile bu destanı aktarmakla vazifeliyiz. Yozgat Bozok Üniversitesi bu manada şehitlerin mirasına sahip çıkıyor ve onların hatırasını canlı tutma adına tarihi misyonunu yerine getiriyor” dedi.
Çanakkale Zaferinin 107’nci yıldönümünü en içten duygularla kutladığını ifade eden Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, “Bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından anma programı Üniversite Müzik ve Sanat Topluluğu Korosu’nun seslendirdiği Çanakkale Türküleri ve oratoryo ile devam etti.
 

Son Güncelleme: 20.03.2022 18:55
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