BiR KAYIP DAHA!

YURT genelinde en fazla şekerpancarı üretiminin yapıldığı Yozgat’ta ekim alanlarındaki daralma, hammadde ihtiyacını karşıladığı fabrikaların özelleştirilmesine yönelik çalışmalar, 1951 yılından itibaren hizmet veren Yerköy Pancar Bölge Şefliği binası ve arazisinin satışı ile bir kayıp daha yaşandı. Yerköy ilçesinde o dönemdeki adı Türkiye Şeker İşletmeleri olan kuruma ait fabrikaların hammadde ihtiyacını karşılayan üreticiler bir araya gelerek1951 yılında Eskişehir’de Pancar Ekicileri Kooperatifini kurdu. 1962 yılına kadar Eskişehir’e bağlı olarak faaliyet gösteren Yerköy Pancar Bölge Şefliği, Balışeyh-Turhal-Himmetdede-Kırşehir eksenindeki şekerpancarı üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayıp, üretime destek verdi. Üreticinin ekim ve sökümde kullandığı makine, ekipman, tohum gibi desteklerde bulunup, elde edilen ürünler ücretsiz dağıtımını yaptı. Yerköy Pancar Bölge Şefliği, 1962 yılında Ankara’da kurulan Kooperatife tüm hak ve vecibeleri ile birlikte devir yapıldı. 15 Şubat 1990 tarihinde kurulan Çorum Kooperatifine devri yapılan Yerköy Pancar Bölge Şefliği, daha çok ürün satış mağazası olarak hizmetini sürdürmeye başladı. Yerköy İlçesi Karaşar Mahallesi’nde bulunan Yerköy Pancar Bölge Şefliğine ait bina ve arsası, depolarıyla birlikte, özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait birçok taşınmaz ile satıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre ihalesi yapılan ve satışı kararlaştırılan Türkiye Şeker Fabrikaları şirketi adına kayıtlı Yerköy ilçesi Karaşar Mahallesindeki 2 bin 946 metrekarelik taşınmaz, üzerindekilerle birlikte KDV hariç 4 Milyon 600 Bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Demircioğlu Elektronik Ticaret Limited Şirketi'ne satışı kararlaştırıldı. •Seyfi Çelikkaya•