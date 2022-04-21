İhtayaç sahibi ailelere iftarda sıcak yemek götüren Yozgat Beşir Derneği yüzleri güldürdü. Yozgat şubesi çok tiziz çalışma yaparak dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerin iftarda sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Dernek, ‘Bir Kap Bir Kalp’ projesiyle iftar yemeklerini her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, gönüllere dokunuyor. Beşir Derneği İl Temsilcisi Fatih Yıldız proje hakkında yapmış olduğu açıklamada, “Ramazan ayında dar gelirli ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığımız ‘Bir Kap Bir Kalp’ projesiyle, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak isteyen hayırseverlere köprü oluyoruz. Bu Ramazan ayında da ‘Bir Kap Bir Kalp’ projemiz ile sizlerin hayrına, binlerce mahzûn ve mahcûp yüzlerde tebessüme vesile oluyoruz. Ramazan boyunca her akşam iftardan önce titiz bir çalışmayla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak, hayırseverler tarafından hazırlanan çeşitli sıcak yemekleri, bekleyen sofralara yetiştiriyoruz. Gelin Dünyanın en büyük iftar sofrasını gönüllerde kuralım. Yozgatlı hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Projemize katkıda bulunmak isteyenlerin www.besir.org.tr/sicak-yemek-formu doldurmaları yeterlidir” ifadelerini kullandı.