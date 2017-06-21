Bir iyilik yaptılar-2

Ramazan Bayramı’nda 100 çocuğa bayramlık kıyafet almak amacıyla çıkılan anlamlı yolculukta, 19 Haziran akşamı projenin son bölümü gerçekleştirildi. Yaklaşık 36 bin lira tutarındaki para ile tam 300 çocuğun yüzü gülecek.

KUMBARASINI GETİRDİ

Kampanya öylesine halka nüfuz etti ki bu anlamlı projeye çocuklar da duyarsız kalmadı. Onlardan bir tanesi Ahmet Rasim Kayhan. Kumbarasındaki paraları Dokunuş Projesi’ne bağışlayarak büyüklerine örnek oldu.

PROJE İÇİN MEZATÇI OLDU

Proje ekibinde gönüllü olarak yer alan eğitimci-yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu; "Belediye başkanımız sağolsun iltifat ettiler askerlik şubesi gibi tarihi bir binayı bize tahsis ettiler. Yozgatlılardan 1 lira istedik, onlar 5 lira verdi, 10 lira verdi, 100 lira verdi, 500 lira verdi. Müteşekkirim Yozgatlıya. Böyle bir projenin Türkiye’de benzerinin yapıldığını düşünmüyorum inşallah bir örnek oluruz, daha çok yapılır" dedi.

Kapusuzoğlu, insanların içinde küçük bir kıvılcım parlattıklarını belirterek, projede sürekli konuşup mezat yaptığını söyledi.



"Davet ediyorum, para istiyorum, mezat yapıyorum ve yıllardır göremediğim hem dostlarımı ve yüzlerce öğrencimi burada görüyorum o da benim için ayrıca mutluluk veriyor" diyen Kapusuzoğlu;

"Çünkü ben 30 yıl sonra tekrar Yozgat’a döndüm ve döner dönmez de böyle güzel bir projenin tam ortasında oldum. Yozgat’ı tekrar tanımak değil ama geçmiş dostlarımı, öğrencilerimi yeniden görmek benim için ayrıca bir gurur vesilesi ve Yozgatlı kendisine düşeni onlardan bekleneni yaptı. Böylesi güzel bir projeye her şeyi ile destek verdi" diye konuştu.

Devamı yarın…

