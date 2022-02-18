Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bir indirimde belediyeden

Yozgat Belediyesi, 14 Şubat tarihinde başlatılan yüzde 7’lik KDV indirimine su bedelindeki yüzde 8’lik KDV’yi yüzde 1’e indirerek destek verdi.

18 Şubat 2022 Cuma 00:33
Bir indirimde belediyeden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Enflasyon tedbirleri kapsamında açıkladığı KDV indiriminin ardından bütün marketler gıda ürünlerinde indirime giderken Yozgat Belediyesi de şebeke suyunda indirime gitti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Enflasyonla Mücadele’ kapsamında su kullanım bedelinde ki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdiklerini söyledi. Yozgat Belediyesi olarak kendilerinin de enflasyon ile mücadeleye destek verdiklerini dile getiren Köse, su faturalarındaki KDV oranlarını yüzde 1’e indirerek Yozgat halkına destek verdiklerini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Bir Indirimde Belediyeden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KENEViRi TANITTILAR
KENEViRi TANITTILAR
25 kişiye istihdam
25 kişiye istihdam
YERELDEN KALKINMA
YERELDEN KALKINMA
Neşeli'den ziyaret
Neşeli'den ziyaret
Ramazan hazırlıkları başladı
Ramazan hazırlıkları başladı
Sıla Şentürk cinayetine tepki
Sıla Şentürk cinayetine tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim