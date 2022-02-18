Bir indirimde belediyeden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Enflasyon tedbirleri kapsamında açıkladığı KDV indiriminin ardından bütün marketler gıda ürünlerinde indirime giderken Yozgat Belediyesi de şebeke suyunda indirime gitti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Enflasyonla Mücadele’ kapsamında su kullanım bedelinde ki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdiklerini söyledi. Yozgat Belediyesi olarak kendilerinin de enflasyon ile mücadeleye destek verdiklerini dile getiren Köse, su faturalarındaki KDV oranlarını yüzde 1’e indirerek Yozgat halkına destek verdiklerini sözlerine ekledi.