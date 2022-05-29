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Bir ilk daha

Yozgat Şehir Hastanesi, bir ilke daha imza atarak Pediatrik (Çocuk) Rehabilitasyon Ünitesi açacak.

29 Mayıs 2022 Pazar 00:33
Bir ilk daha

Yeni yapılacak olan Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinde incelemerde bulunan Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, "Hastanemizde çocuklarımız için ayrı bir alanda rehabilitasyon ünitesi oluşturarak çocuklarımızın daha modern daha konforlu bir şekilde hizmet alması sağlanacak. Pediatrik rehabilitasyon ile çocuklarımızın hareket gelişimi artırılarak günlük işlerini daha kolay yapması ve kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Çocuklarda saptanan rahatsızlıkların rehabilitasyonu yapılarak, çocuklardaki mevcut kapasitenin ortaya çıkarılıp en üst seviyede bağımsız yaşamasını amaçlanmaktayız. Biz de Yozgat Şehir Hastanesi olarak bu konuda özel eğitim almış bir hekimimiz liderliğinde ve fizyoterapistlerimiz eşliğinde Yozgat’ımıza böylesi özel ve güzel bir hizmeti kazandırarak hastalarımızın bu hizmetten en iyi şekilde istifade etmelerini sağlayacağız" dedi. •Muhammed Üstüntaş•

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