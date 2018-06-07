Bir iftar da Kaymakamlıktan

Boğazlıyan Şeker Fabrikası Sosyal tesislerinde düzenlenen programa, Şehit aileleri ile Gaziler ve aileleri katıldı. Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ramazanoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Şahin, Boğazlıyan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ergün Yalçın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Müftü Mehmet Güler ve Vakıf Müdürü Turan Kaya da iftarda hazır bulundu. Kaymakam Davut Sinanoğlu ve eşi Nurten Sinanoğlu, iftar boyunca misafirler ile yakından ilgilendi. Kaymakam Sinanoğlu, şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları tek ziyaret ederek, ailelerle bir süre sohbet etti, talep ve sıkıntılarını dinledi. İlçe Müftüsü Mehmet Güler, tarafından okunan duaların ardından akşam ezanı ile oruçlar açıldı. Kaymakam Davut Sinanoğlu, "Şehitlik ve gazilik bizim inancımızda ve kültürümüzde çok önemli kavramlar. Bir insanın kendi canını millet, ezan, bayrak, vatan gibi ulvi değerler için feda etmeyi göze alması, bu uğurda mücadele etmesi, yaralanması ve ölmesi karşısında ancak saygı duyulabilir. Burada iftar soframızı paylaştığımız tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz kendileri için yapılan hizmetleri yakından biliyorlar. Son yıllarda ve şu anda devletimiz bu konudaki hassasiyetini hiçbir zaman kaybetmemiştir ve kaybetmeyecektir. Bunlar bizim için bir iane değildir, bir lütuf da değildir. Bunlar sadece bizim gecikmeli de olsa yerine getirdiğimiz görevlerimizdir. Ve bu görevlerimizi yerine getirmekle kalmayıp daha iyi şekilde hizmet sunmanın gayreti içinde olacağımızı da ifade etmek isterim’’ dedi.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise, Şehit Aileleri ve Gazilerimize kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Başsavcı Dilsiz, "Anadolu topraklarının vatan kılınmasında, milletimizin ve ülkemizin varlığını devam ettirmesinde, Vatan ve Bayrak uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koyan, gözünü budaktan sakınmayan kahraman Şehitlerimiz ve Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

İftar programına katılan şehit aileleri ve gaziler zaman zaman duygulu anların yaşarken, programda birbirleriyle sohbet etme imkanı da bulundu.

