Bir Hemşerimiz daha vefat etti

YOZGAT il genelinde korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi gören 15 hastanın bulunduğu belirtilirken, Yozgat dışında ikamet eden hemşerilerimizden birisi daha vefat etti. Bugüne kadar üç hemşerimizin vefatının ardından İstanbul’da ikamet eden Çekerek ilçesi Tipideresi köyünden Mustafa Sontay, korona virüs tedavisi devam ederken kaldığı hastanede vefat etti. İstanbul Çekere Tipideresi Köyü Dernek Başkanı olan Mustafa Sontay, İstanbul’da toprağa verildi. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağılığı dileriz.