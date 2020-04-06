Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89553
ALTIN
350.524
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2326
EURO
7.2349

Bir Hemşerimiz daha vefat etti

YOZGAT il genelinde korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi gören 15 hastanın bulunduğu belirtilirken, Yozgat dışında ikamet eden hemşerilerimizden birisi daha vefat etti. Bugüne kadar üç hemşerimizin vefatının ardından İstanbul’da ikamet eden Çekerek ilçesi Tipideresi köyünden Mustafa Sontay, korona virüs tedavisi devam ederken kaldığı hastanede vefat etti. İstanbul Çekere Tipideresi Köyü Dernek Başkanı olan Mustafa Sontay, İstanbul’da toprağa verildi. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağılığı dileriz.

06 Nisan 2020 Pazartesi 03:41
Bir Hemşerimiz daha vefat etti
version="
Anahtar Kelimeler:
Bir Hemşerimiz Daha Vefat Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köylerde karantina devam ediyor
Köylerde karantina devam ediyor
Esnafa maske dağıtıldı
Esnafa maske dağıtıldı
Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle Görüştü
Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle Görüştü
Bahadın’da örnek çalışma
Bahadın’da örnek çalışma
Mesai saatleri değişti!
Mesai saatleri değişti!
Çadırlar da dezenfekte edildi
Çadırlar da dezenfekte edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim