Bir hayale dokundular

Yarınlarımızın mimarı olacak öğrencilerin tanışmak istedikleri kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya getirildi. Aynı masa etrafında buluşup, kaynaşmak, bir dostluk köprüsü kurmak için Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü. Kaymakam Fatih Okumuş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile diğer ilçe yöneticilerinin de katıldığı programda, öğrencilere imzalı kitapların dağıtımı da yapıldı. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Çocuklarımızın, gençlerimizin düşünüldüğü, onların içerisinde olduğu her çalışma, her proje bizim için en kıymetli işlerdendir. Geleceğimiz zeki, öz güveni yüksek ve neşeli bu güzel yavrularımıza emanet. Boğazlıyan Belediyesi olarak her zaman kıymetli çocuklarımızın yanında olacağız. Boğazlıyan’ımızı güzelleştiren çocuklarımızın o güzel gözlerinden öpüyorum. Bu güzel programa katıldıkları için hepsine teşekkür ediyorum’’ dedi.