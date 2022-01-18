Bir günlük gelirini bağışladı

The Gentlemen Erkek Kuaförü sahipleri Yaşar İbiş ve Murat Hökelekli, Yozgatlı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TIP 1 hastası Eslem Fatma’nın tedavisi için gerekli paranın toplanması amacıyla bir günlük kazançlarını Eslem Fatma’ya bağışlayacaklarını söylediler. Kendisinin de baba olduğunu belirten Yaşar İbiş, ‘’Benim de bir çocuğum var. Allah yardımcıları olsun gerçekten çok zor bir durum. Biz Eslem Fatma’ya ne yapabiliriz ? Elimizden ne gelir? diye düşündük ve bir günlük kazancımızı bağışlayarak destek olalım dedik’’ diye konuştu.

Diğer esnaflara ve insanlara örnek olmak istediklerini ifade eden Murat Hökelekli ise, ‘’Bugün Eslem Fatma için çalışacağız. İnşallah kısa zamanda gereken para toplanır ve Eslem Fatma iyileşir. Biz her zaman elimizden geldiği kadar destek olacağız. Tüm Yozgatlılardan da destek bekliyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•