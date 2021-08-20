Bir günlük asker

Yozgat’ta fiziksel engellerinden dolayı askerlik hizmetini yerine getiremeyen 23 yaşındaki genç, bir günlük temsili askerlik hizmeti ile mutlu oldu.

Yozgat’ın Yenifakılı İlçesi Eskiören köyünde ikamet eden 23 yaşındaki engelli Eren Topçu, vatan sevgisiyle askerlik yapma isteğini Kaymakamlığa iletti. Engelli genç Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığında bir günlük temsili askerlik hizmetini yerine getirdi. İlk olarak engelli askeri üniformasını giyen genç, tekerlekli sandalyesinde askerlerle birlikte eğitime katıldı, karavana yedi. Bir günlük Askerlik hizmetini tamamlayan engelli genç için tezkere töreni de düzenlendi. Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın ile Eskiören Köy Muhtarı Gencebay Delibaş ile kurum amirleri, askerler ve engelli bireyin ailesi ile akrabaları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından engelli genç ellerini silah ve Türk Bayrağına koyup yemin etti. Yemin töreninin ardından Türk Bayrağı ve terhis belgesi Yenifakılı Kaymakamı Güvenç tarafından teslim edildi.