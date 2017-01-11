Tahir Demirel Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’ın konuğu oldu.

Tahir Demirel, gazetecilerin sürekli yoğun mesaiyle çalıştıklarını ve yılın bir gününde kendi günlerini kutlama imkanı bulduklarını hatırlatarak, gazetecilere bir gün değil her gün kıymet ve değer verilmesi gerektiğini söyledi. Tahir Demirel, “Bizde bu düşünceyle mutlu ve anlamlı gününüzde sizleri tebrik etmek istedik. Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’da Tahir Demirel’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.