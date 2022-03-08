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Bir gün değil her gün

Aile ve Sosyal Politikalar Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kadının aile yaşamı başta olmak üzere toplumun her alanında seçkin ve saygın bir yeri bulunmaktadır” dedi.

08 Mart 2022 Salı 00:18
Bir gün değil her gün

Aynı zamanda eş ve anne olan kadın aile kurumunun temeli, değerlerin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu, geleceği şekillendiren nesilleri yetiştiren, huzurlu toplumun temeli olduğunun altını çizen Neşeli, “Geleceği şekillendiren genel kültürüne bağlı kadın ihmal edilemeyeceği gibi hiç bir zamanda istismar edilmemelidir. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda  kadının yerini alması Bakanlığımızın amaçlarındandır. Kadına yönelik şiddet ve baskı tüm dünyada önemli bir sorundur. Kadınların uğradığı her haksızlıkta, adaletsizlikte ve ayrımcılıkta onların yanında yer almak yine Bakanlığımızın önemli politikalarındandır. İl Müdürlüğü olarak kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın karşısında olmak için çalışmaktayız. Bu duygular ile toplumun yapısını güçlendiren, eş ve anne bilincine sahip, ahlaki meziyetlerle donanmış, mutlu ve sağlıklı aile birliğini önemseyen kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum “ dedi. 
 

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