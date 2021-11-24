Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bir gülüş yeter

Her fırsatta özellikle minik öğrencilerin arasına katılıp, onların eğitimlerine, oyunlarına ortak olan Yozgat’ın Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un çocuklarla geçirdiği anlardaki mutluluğu yüzüne, mimiklerine ve gülüşüne yansıdı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:04
Bir gülüş yeter

Aksoy, fotoğrafa yansıyan o anı ‘yarınlar size koşa koşa geldi mi hiç?’ sorusunun altına eklediği, ‘’Bize geldiler./ Hem de bir sürü yarınlar!/Hem de mutlu yarınlar! / Gülümseyerek yüreğimize koştular. / Parıldayan gözlerinden masumiyet, / Kocaman yüreklerinden sevgi saçıldı cihana. / Öğretmen olmak, bir yürekte başköşeye kurulmak / Çocukların oyunlarında kahraman olmak / Bir tebessüme sebep olmak,/ Öğretmen olmak;  yarınlara umut taşımak / Okuldan sesleriniz, hayatta tebessümünüz eksik olmasın.’’ dizeleriyle özetledi. 

Anahtar Kelimeler:
Bir Gülüş YeterYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberöğrenciöğrencilerEğitimMillieğitimmüdürüNuriAksoyçocukçocuklarMutluMutluluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOPRAK DA TESiSLER DE ATIL!
TOPRAK DA TESiSLER DE ATIL!
Öğretmenler günü
Öğretmenler günü
Çalışanlara özel havlu
Çalışanlara özel havlu
YOZGAT OKYANUSU DA AŞTI
YOZGAT OKYANUSU DA AŞTI
Eslem Fatma’ya UMUT OL!
Eslem Fatma’ya UMUT OL!
KALKINMAYI KONUŞTULAR
KALKINMAYI KONUŞTULAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim