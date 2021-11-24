Bir gülüş yeter

Aksoy, fotoğrafa yansıyan o anı ‘yarınlar size koşa koşa geldi mi hiç?’ sorusunun altına eklediği, ‘’Bize geldiler./ Hem de bir sürü yarınlar!/Hem de mutlu yarınlar! / Gülümseyerek yüreğimize koştular. / Parıldayan gözlerinden masumiyet, / Kocaman yüreklerinden sevgi saçıldı cihana. / Öğretmen olmak, bir yürekte başköşeye kurulmak / Çocukların oyunlarında kahraman olmak / Bir tebessüme sebep olmak,/ Öğretmen olmak; yarınlara umut taşımak / Okuldan sesleriniz, hayatta tebessümünüz eksik olmasın.’’ dizeleriyle özetledi.