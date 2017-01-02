Bir gider bin geliriz!

Son günlerde yaşanan terör saldırıları millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirirken, tüm bu olaylar karşısında Anadolu'nun dört bir köşesinden gençler polis ve asker olmak için kurumların açtığı sınavlara hazırlanıyor.



SALONLARDA

BULUŞUYORLAR

Yozgat'ta son günlerde sabah ve akşamları spor salonlarında bir araya gençler polis ve askeri eğitimleri aratmayan bir antrenman programı uyguluyor. Terör saldırılarının ardından sayıları her geçen gün artan gençlerin hayali polis veya asker olmak.

Onların bu hayaline Yozgat Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü destek oldu.



ASKERİ EĞİTİM

ALIYORLAR



Bir askeri kışlanın eğitim alanını aratmayacak bölümlerden oluşan salonlarda yoğun bir antrenman programı uygulayan gençlerin bir tek hayali var, asker ya da polis olabilmek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençler için tahsis edilen salonda genge tahtası, lastik atlama, paralel bariyer, barfiks ve daha zorlu pek çok parkur alanı bulunuyor. Her biri büyük bir aşk ve hırsla aşıyorlar. Terörün ihaneti karşısında sayıları artan ve daha çok polis ve askeri olmak isteyen gençlerin mesajı "bir ölür bir diriliriz” oluyor.



GENÇLERE DESTEK OLDU!



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, gençlerin üç ay önce spor salonu talebi ile geldiklerinde il merkezinde bulunan Celal Atik Spor Salonu’nu tahsis edip, çalışabilmeleri için spor stantları kurduklarını söyledi.



Güneşer; “Şuanda 150 gencimiz BESYO'ya, POMEM'e, askeri okulların sınavlarına hazırlanıyorlar. Sabah ve akşam grubu olmak üzere iki gruba ayrıldılar, çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Üç ay önce hazırlıklara başlayan öğrencilerimizin bir çoğu BESYO sınavlarında başarılı oldular, şuanda öğrenci olarak da devam ediyorlar. Bir güzel taraf da Yozgat'ta ilk defa Bozok Üniversitesi bünyesinde açılan BESYO'da şuanda burada hazırlanan öğrencilerden öğrenciler var. Daha önce gençler kendi imkanları ile hazırlanıyordu. Yani parkurunu kendi hazırlıyordu, yerini kendi buluyordu, bir binanın alt katlarında depo gibi yerlerde hazırlanıyorlardı. Fakat alımlar çoğalınca sınavlara öğrencilerin daha çok ilgisi oldu. Bundan dolayı da daha büyük yerlere ihtiyaç oldu. Bunu bazı öğretmen arkadaşlar antrenör arkadaşlar denetiminde ücret karşılığında yapıyorlar ama biz bu öğrencilerden herhangi bir ücret almadan yer tahsis ettik. Bir çok malzemeleri kendi imkanlarımızla temin ettik onlara yardımcı olmak amacıyla” dedi.



Antrenör eşliğinde çalışan gençlerin sabah ve akşam olmak üzere iki grup halinde antrenmanlara katıldıklarını belirten Güneşer, gençlerin sınavlarda başarılı olması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.



VATAN SEVDALISI GENÇLER



Güneşer, son günlerde yaşanan terör olayları karşısında gençlerin büyük bir özgüven ve sevgi ile polis ve asker olmak istediğine dikkat çekti.

“Hepimizi üzen son günlerdeki saldırılar, suikastlar, askerlerimize ve polislerimize olan bu cani saldıralar hepimizi üzüyor. Yozgat, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir il” diyen Güneşr, şöyle konuştu:

“Gençlerimiz de bundan son derece etkilendiler. Son olayların ardından azalacağını düşünüyorlardı belki ama bizim ilimizde herkes polis olmak için, herkes asker olmak için şuanda yoğun istek içerisindeler. Bu vatanını, milletini sevmeden geçiyor. Bundan dolayı ben bu gençlere teşekkür ediyorum.”



GENÇLER: “VATAN SANA CANIM FEDA”



Polis ve asker olabilmenin hayali ile salonda orta bir hayal için bir araya gelen gençler, vatana hizmet etmenin heyecanını yaşıyor.

Gençler duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdiler:



Ali Han Çalışkan: Bazılarımız Özel Harekat polisliğine hazırlanıyor. Subaylık için hazırlanan arkadaşlarımız var. Yoğun bir parkur, zor biraz da. Herkes çabasını gösteriyor. İnşallah herkesin hakkında hayırlısı olur. Parkur paralel bariyer başlıyor, ondan sonra sağa sola atlama tahtamız, lastikler, ağırlık taşıma etabı var, denge tahtası var. O biraz daha zor. Barfiksten sonra sılagonlarımız var ve atlamalı engelliler var.

Oğuzhan Polat: Yozgat Saraykent İziböyük Köyü'ndenim. Burada arkadaşlarla beraber parkura çalışıyoruz her akşam yılmadan usanmadan. Umarım başarı elde ederiz. Ben polis özel harekat birliğinde istihdam edilmek üzere çalışmaktayım. Bir Yozgatlı için polis olmak en büyük hayaldir. Ve hepimiz vatanımıza canımızı feda edebiliriz. Hiç kimse bizi yıldıramaz özellikle Yozgatlıları. Vatanımız için canımızı vermek için feda edeceğiz.



Ünsal Ünal: Aslen Ankaralıyım, özel harekat polisliğine hazırlanıyorum. Özel Harekat hizmetlerinde bulunmayı çok seven bir insanım. Vatanıma hizmet etmeyi arzu eden bir insanım. Ayrıca hem vatanın hem de kendimin de çok ihtiyacı olduğunu hissettiğimden ve düşündüğümden dolayı sınav için başvurdum. Burada genellikle bizi zorlayan barfiksler oluyor. Denge tahtası zorluyor.

Hacı Ahmet: Yozgatlıyım, Özel Harekat Polisliği sınavına burada arkadaşlarımla beraber hazırlanıyorum. Her şey vatan için. Bir ölür bin doğarız terör bizi yıldıramaz. Şehitlerimiz var mekanları cennet olsun. Ama onlar unutmasın ki onların neslini devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

