1993 YILINDA VEFAT ETTi

Türk Halk Müziği’nin yurt içi ve yurt dışında seçkin bir yer edinmesini sağlayan, derlediği yüzlerce türküleri repertuara kazandıran, yetiştirdiği yüzlerce sanatçıyla Türk kültürüne unutulmaz hizmetler veren Nida Tüfekçi, 18 Eylül 1993 yılında aramızdan ayrıldı.

KiMSE HATIRLAMADI

Gelinen süreçte koro lağvedildi, merhumun heykeli de yerinden sökülüp Çapanoğlu Kent Park’a taşındı. Yozgat’ta tıpkı Abbas Sayar gibi, merhum Tüfekçi de vefat yıldönümünde anılmayan ve hatırlanmayan kıymetler arasındaki yerini korudu.

ANITI DA BAKIMSIZ

Nida Tüfekçi’nin Çapanoğlu Kent Park tesislerinde bulunan anıtı da eskidi. Anıtın yüzeyinde yer yer beyazlaşmalar olurken, yazıların önemli bir bölümü de okunamayacak hale geldi. Park içerisinde bir garip Nida Tüfekçi anıtı ilgi beklerken, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, adını Taşıyan Yozgat Güzel Sanatlar Lisesi’nin duyarsızlığı da dikkatlerden kaçmadı. Nida Tüfekçi adına, vefatının ardından 'Altın Bağlama Yarışması' da düzenlendi ama sonra tarihe karıştı.

HEYKELi DiKiLDi

Merhum Nida Tüfekçi adına önceki yıllarda dönemin Yozgat Belediye Başkanı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in talimatıyla halk müziği korosu kurulmuş, anma konserleri tertiplenmiş, Yimpaş önünde bulunan kavşağı heykeli dikilip, açılışı yapılmıştı.



ANKARA'DA YAŞATILACAK

Öte yandan, Ankara Çankaya Belediyesi, Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Nida Tüfekçi’nin adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı. Çankaya Belediyesi, Türk Halk Müziği’nin efsane sanatçısı, folklor araştırmacısı ve öğretim üyesi Nida Tüfekçi’nin ismini Çankaya’da yaşatacak. Eşi Neriman Altındağ Tüfekçi ile birlikte Türk Halk Müziğinin kapılarını dünyaya açan isim olarak tanınan ve 1993’te kaybettiğimiz Nida Tüfekçi’nin adı Belediye Meclis kararıyla yeni yapılacak parklardan birine verilecek.