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Bir dilek tut projesi

SARIKAYA ilçesinde yürütülen ‘Bir dilek tut’ projesi kapsamında, çocukların talepleri karşılanmaya devam ediyor.

04 Mayıs 2021 Salı 00:42
Bir dilek tut projesi

Bir Dilek Tut Projesi’ kapsamında ilçe genelinde eğitim öğretim gören çocukların dileklerini yerine getirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Projeye hayırseverler, iş adamları, STK'lar da destek veriyor. Verilen desteklerle, çocukların dilekleri yerlerine ulaştırılıyor. Kaymakam Selami Işık, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Akçadam, Yukarı Sarıkaya ve Deredoğan köylerinde dilekte bulunan çocukları ziyaret ederek, hediyelerini teslim etti.

Anahtar Kelimeler:
Bir Dilek Tut Projesi
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