Bir destansın 15 Temmuz!

Yozgat’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma etkinliklerinde vatandaşlar, tekbirler getirerek FETÖ’nün darbe girişimine bir kez daha tepkisini ortaya koydu.

Etkinlik, Yozgat Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Terminal Cami önünden Cumhuriyet Meydanına vatandaşların yürüyüşü ile başladı.

ARSLAN'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Çapanoğlu Büyük Cami İmam Hatibi Cemal Şahiner’in okuduğu Kuran’ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 15 Temmuz’un yıl dönümü münasebetiyle dosta düşmana birliklerini, beraberliklerini bir defa daha göstermek ve şehitleri, gazileri hayırla yad etmek için alanda toplandıklarını söyledi.

"İnşallah Allah bize bir daha böyle kötü günleri yaşatmasın." diyen Arslan, bir yıl önce Türkiye’nin tarihindeki en büyük ihanetlerden birisini yaşadığını dile getirdi.

Başkan Arslan, milletin bu ihaneti asla unutmayacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Asker üniforması altında birileri bu milletin canına kast etti, kanına kast etti, birliğine kast etti. Burada, bu meydanlarda Türkiye’nin bütün vilayetlerinde, Yozgat’ta da parti ayrımı göstermeksizin, AK Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, Saadet Partilisi, Demokrat Partilisi, Büyük Birlik Partilisi hep beraber birlikte olduk, beraber olduk. Milletimize karşı yapılan bu ihanete hep birlikte karşı koyduk."

YURTNAÇ: "SİZLERE BORÇLUYUZ"

Vali Kemal Yurtnaç ise, yaptığı konuşmada, bu vatanın, bu milletin ayakta kalmasını şehitlerin kanlarına ve canlarına borçlu olduğunu belirtti.

Şehitlere ve gazilere minnet borçlu olduklarını ifade eden Vali Yurtnaç, "15 Temmuz 2016’da Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öyle yürüdü ki, FETÖ’sünden, Amerika’sına, batısına, Avrupa’sına kadar hepsinin içi titredi. Türkiye’nin vilayetlerindeki şu görüntüden dolayı onların hepsinin şuanda içi pır pır ediyor, hepsi korkuyor. Milletin olduğu yerde başka bir güç yoktur. Halkın iradesinin bulunduğu yerde başka hiçbir güç yoktur. Hiçbir siyasi oluşum, hiçbir devlet, millet, organizasyon halkın karşısına çıkamaz. Bir yıl önce tüm halkımız, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız buradaydı. Bozok Yaylası’nın yiğit evlatları çok gür bir sesle Türkiye’ye bir mesaj verdi, dünyaya bir mesaj verdi" şeklinde konuştu.

15 Temmuz’un bir ihanet olduğunu aktaran Vali Yurtnaç, "Bunu asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Dış güçler var, dış bağlantıları var ama burada da buna alet olan hainler var. Bu hainleri asla affetmeyeceğiz. Bu hainlerin cezaları her neyse bağımsız ve tarafsız yargımız tarafından verilecek" dedi.

Bazı dernek ve STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı hayırsever iş adamları programa katılan vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Gazi Meclisteki Şehitleri Anma Töreninde halka seslenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı meydana kurulan dev sinevizyondan canlı izleyen vatandaşlar daha sonra Cumhuriyet Meydanında sabah namazı kıldı. Namaz sonrası vatandaşlara simit ve süt ikramında bulunuldu.

