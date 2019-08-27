Bir cami, 4 farklı minare

1492 yılında yaptırılan Şahruh Bey Mescidi'nin sonraki yıllarda yıkılıp, yok olduğunu belirtildi. Cami yıkılmasına karşılık, tarihi minaresine dokunulmadığı, Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir cami ve bu camiye ait yeni bir minare yapıldığı bildirildi. Bu caminin de eskimesi nedeniyle 1994-1996 yıllarında yıktırılıp yerine çift minareli yeni bir cami yapıldığı öğrenildi. Minareleri ve yanında bulunan külliyesi ile farklı dönem tarihini yansıtan cami çevresinde belediye tarafından düzenleme yapıldı. Şimdi farklı görünümü ile dikkat çeken caminin, farklı dönemlere ait, farklı mimaride 4 minaresi bulunuyor.