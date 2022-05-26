Bir bağışta Lyon’dan

Her gün 180 ihtiyaç sahibi vatandaşın faydalandığı aşevine, Lyon’da yaşayan Nuri Meriç tarafından 4 adet koyun bağışında bulunuldu. Meriç’e, Kaymakam Ali Açıkgöz sosyal projelerdeki duyarlılığı için kendilerine plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamımız Açıkgöz, “Saraykent, adeta iyilikte yarışanların kenti. Fransa’dan ilçemizdeki aşevimizi takip edip, Türkiye’ye ayak basar basmaz böyle bir duyarlılık gösterdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbimiz hayırlarını kabul buyursun. Ziyaret vesilesiyle Fransa’da yaşayan Saraykentliler ile ilgili ayrıntılı görüşme imkanımız oldu. Afrika Saraykent Kardeşlik Kuyusu projemizle ilgili uzun uzun konuştuk. İnşallah büyük hayırlara vesile olacak önemli bir görüşme oldu. Bu vesileyle Avrupa’da yaşayan vatan sevdalısı, yüreği vatan hasreti ile tutuşan tüm gurbetçilerimize Saraykent’ten sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum” dedi. •Haber Merkezi•

