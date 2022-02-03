1-16 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanına kan bağışı aracının kurulduğunu bildiren Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti. Kış aylarında depodaki kanların azaldığını belirten Cansız, “Kışın vatandaşlarımız kan verme konusunda daha temkinli davranıyor. Bunun sebebi kış ayların kan verilirse hasta olacaklarını düşünüyor. Ama böyle bir düşünce kesinlikle yanlış. Kan vermek sizleri hastalandırmaz. Kışın kan verme oranı düşünüyor fakat kana da bir o kadar ihtiyaç artıyor. Vatandaşlarımız Cumhuriyet Meydanında kurmuş olduğumuz kan bağışı aracına davet ediyorum. Unutmayalım ki bir bağış bir can” dedi.