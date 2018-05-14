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BiR AYDA BOY VERDi

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, besi yemi olarak kullanılan İtalyan Çimi adı verilen bitkiyi yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği deneme ekiminden olumlu sonuç almaya başladı.

BiR AYDA BOY VERDi

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, besi yemi olarak kullanılan İtalyan Çimi adı verilen bitkiyi yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği deneme ekiminden olumlu sonuç almaya başladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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BiR AYDA BOY VERDi

Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar beldesinde deneme amaçlı ekimi yapılıp, yaklaşık bir ay önce biçimini yapılan İtalyan Çimi yeniden boy verdi. Yaklaşık 15 gün içinde ikinci biçimin de yapılabileceği kaydedildi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaatin Özdemir, önder çiftçi Mustafa Özer’e ait tarlada deneme amaçlı ekimi yapılan İtalyan Çiminden istedikleri sonucu almaya başladıklarını hatırlattı.  Özdemir, ‘’Yozgat'ta ilk defa ekimini geçen sene yani 2017 üretim sezonunda yaptık ve olumlu sonuçlar aldık. Hayvancılık yapan çiftçilerimizle birlikte bu ürünün ekim ve üretim alanını artırmak amacıyla güzlük olarak 2018 üretim sezonunda ilimizin 5 değişik bölgesinde ekimlerini yaptık. Yakından takip ediyoruz, gelişmeleri çiftçilerimizle paylaşıyoruz’’ dedi.

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