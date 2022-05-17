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BiR ANILARI VAR

Engelliler, törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra Türk bayrağına ellerini koyarak yemin etti.

17 Mayıs 2022 Salı 00:00
BiR ANILARI VAR

Daha sonra engelli askerler adına konuşan Ömer Erol, bir günlüğüne de olsa askerlik yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kendilerinin engelli olduğu için, askerlik anısını anlatanları hep içlerinde buruklukla dinlediklerini dile getiren Erol, ‘’Ama, artık bizimde anlatacak anılarımız olduğu için çok sevinçliyiz. Bu kahraman milletin bir ferdi olarak, yaptığımız bu kısa askerlik hizmeti ile her zaman her yerde, bu vatanın ve aziz milletimizin hizmetkârı olduğumuzu her türlü koşulda her zaman ve her ortamda bıkmadan, yılmadan, usanmadan Atatürk ilke ve inkılâplarının koruyucusu ve takipçisi olacağımızı dosta düşmana gösterdik. Bizler engelli olarak, toplumun bir kenara ayırdığı, cam fanus içinde, özenle korumaya aldığı insan olmak istemiyoruz. Bizler engelimizle insanların arasında üretken olabileceğimizi ve topluma faydalı olabileceğimizi her fırsatta söylüyoruz ve kısada olsa yaptığımız askerlik hizmeti ile bunu ispat etmiş bulunuyoruz. Bizlere bu fırsatı sağlayan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına, şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.
Törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat ise 19 gencin heyecanını hep beraber yaşadıklarını belirtti. Gençlerin heyecanı bir başka, gençlerin ailelerinin heyecanı ayrı bir başka olduğunu, Peygamber ocağına geldiklerini dile getiren Vali Polat, ‘’Bu devlet, bu millet öyle bir büyük devlet ve millet ki yüzyıllardır üzerinde hep oyunlar oynanmış bir devlet ve millet. Kahraman jandarmamız burada, kahraman emniyet güçlerimiz burada, askerimiz burada, evvel Allah biz her oyunun üstesinden gelecek iman ve inanca sahibiz. Bu devlet, millet için on binlerce şehit verdik, gazi verdik. Allah tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. Bakın bugünde 19 kardeşimiz şahadet şerbeti içmek için yola çıktı. Gazilik unvanı almak için yola çıktı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Her Türk asker doğar. Biz engelli kardeşlerimizde bu ocağın tadına varsın, bu ocakta gün geçirsin, ailelerimizde evlatlarını askeri elbiseyle kolluk elbisesiyle görsünler diye sağ olsun 
Bakanımızın talimatları, Jandarma Genel Komutanlığımızın da çalışmalarıyla bu faaliyeti yerine getiriyoruz. Bu kardeşlerimiz engelli kardeşlerimiz olabilir ama önemli olan akıllarda engel olmaması. Önemli olan kalplerde engel olmaması’’ diye konuştu.
İl Jandarma Komutanı Halil Başer de Askerlik Kanunu gereği Türkiye’de her Türk erkeği için askerlik hizmetinin zorunlu olduğunu vurguladı. Askerlik mükellefiyeti asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk ulusu için bir onur vesilesi olduğunun altını çizen Başer, ‘’Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp askerlik yapma özlemi çeken engelli vatandaşlarımıza bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyeti 2002 yılından buyana engelliler haftasında icra edilmektedir. Bu kapsamda sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile üniformalarını giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadır’’ şeklinde konuştu.
Törene katılanlar engelli askerlere terhis belgelerini verdi. Daha sonra tören yürüyüşü yapan engelli askerler, aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirip askerlik sevinçlerini aileleriyle yaşadılar. •Mustafa Babayiğit - İhsan Çelikkaya•

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BiR ANILARI VAR
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