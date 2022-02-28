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BiR AiLE YOK OLDU

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu hayatını kaybederken ailenin cenazeleri memleketleri Yozgat’ta ve Sivas'ta toprağa verildi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:22
BiR AiLE YOK OLDU

Edinilen bilgiye göre Cumartesi günü Ankara Keçiören Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda oturan bir kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Apartman yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Başkent Doğalgaz ekipleri geldi. Binada yapılan incelemede ikinci katta yaşayan Döndü Batmaz'ın (34) oturduğu daireden gaz sızıntısının geldiği tespit edildi. Dairenin kapısını uzun süre açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi. Ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, anne Batmaz ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Doğal gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve çocuklarının cenazeleri, olay yeri inceleme incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ailenin 3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Otopsileri tamamlanan ailenin cenazeleri memleketleri Yozgat’a gönderildi. Cenaze Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı İsafakılı köyüne getirilen Anne Döndü Batmaz için akşam namazı sonrası köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Batmaz'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Batmaz'ın yakınları ve köylüler katıldı. 
ÇOCUKLAR SİVAS’TA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Kadının, aynı olayda ölen çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz'ın (5) cenazelerinin ise Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde toprağa verildi. Özkan ve Umut Batmaz'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Gökdere köyüne getirildi. Gökdere Cem Evi önünde kılınan namazın ardından Batmaz kardeşlerin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına Batmaz kardeşlerin yakınları ve köylüler katıldı. Güçlükle ayakta duran baba Özgür Batmaz ve bazı aile yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. •aa•

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