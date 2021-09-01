BiR ADIM DAHA!

Yozgat’ta ilk günlük, ofset vasıflı gazeteyi çıkartıp, yol arkadaşlarıyla birlikte bugünlere taşıyan sürekli basın kartı sahibi gazeteci Mükremin Kayhan, Ankara’daki yoğun işleri nedeniyle İleri gazetesine daha fazla zaman ayıramadığını belirterek, gazeteyi daha ileriye taşıyabilecek bir ekibe devretmeyi uygun buldu.

İleri gazetesi bayrağını teslim alıp, daha ileriye götürmek üzere yola çıkan İş İnsanı Alparslan Akyüz, gazetenin mevcut çalışanları ile yola devam ederken, yeni bir atılımın da fitilini ateşledi. Akyüz, Mustafa Babayiğit, Nazım Yasin Kayhan, Seyfi Çelikkaya, İhsan Çelikkaya, Özlem Yazarel, Rabia Şahin ve önümüzdeki günlerde kadroya dahil olacak yeni isimlerle İleri gazetesini yeni hedeflere ulaştırmak üzere yelken açtı.

İleri gazetesi, son iki gündür renkli baskısı ve artırılan sayfa sayısı, ulusal boyutu ile okurlarıyla buluşuyor. Bugünden itibaren ise yine günlük, ulusal boyutta, renkli olarak sadece Yozgat merkezde değil, tüm ilçelerde; Akdağmadeni, Saraykent, Çekerek, Kadışehri, Sorgun, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır, Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli, Yerköy ile birlikte Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde de gazete bayilerinde yerini alarak, bir ilke daha imza atmış oldu.

İleri gazetesi, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonraki süreç içerisinde de çizgisini bozmadan, her kesime aynı mesafede durup, kimsenin yandaşı olmadan veya karşısında bir tavır takınmadan, gerçeği, ama sadece gerçeği yayınlamaya devam edecektir. Bu yolda yürürken, elbette ki bizlerin de zaman içerisinde hatalarımız olacaktır. Hatalarımızda ısrar etmek yerine, gereğini yapmak, hatadan dönmenin de bir erdemlik olduğunun bilinci içerisinde hareket etme geleneğimizi sürdüreceğiz.

İleri gazetesinin sorumluluğu, görevi kamuoyu oluşturmak değildir. Doğru haber ve yorumları ile kamuoyunu bilgilendirmek, doğru bilgiler üzerinden olaylara kamuoyunun yaklaşımına ışık tutmaktır. Çıkmış olduğumuz bu yolda; Salim Taşçı ağabeyimiz ile birlikte Gülseren Kiraz, Osman Karaca, Muhsin Göktürk, Hamit Uzun, Mithat Önal haftalık yazılarıyla katkı vermeye devam edecekler. Bununla birlikte; Saygı Öztürk, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İsmail Uçakçı, Prof. Dr. Nihat Boydaş, Dr. Öğr. Üyesi Hafize Kızılkaya, Pınar Holt diğer bazı isimler de gazetemize yazılarıyla katkı sunacakları için, hepsine ayrı ayrı şimdiden teşekkürü bir borç biliyoruz.

Bugün ve sonraki günlerde, Yozgat’ın merkeziyle ilçeleriyle, beldesi ve köyleriyle sesi olan İLERİ GAZETESİNİ bayinizden isteyerek, destek verebilirsiniz.