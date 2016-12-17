Binler yürüdü!

Yürüyüşe Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, MHP İl Başkanı Ethem Sadef, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Türk Ocakları Onursal Başkanı Necati Şahin, Alperen Ocakları mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cumhuriyet Alanı’ndan başlayan yürüyüş, Lise Caddesi istikametinde devam etti. Yaklaşık bin kişi yürüyüşte terörü lanetlerken, polis ve asker lehine sloganlar attı. Lise Caddesi’nde yürüyen kalabalık tekrar Cumhuriyet Alanı’nda bir araya geldi.



Cumhuriyet Alanı’nda Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın ardından kürsüye gelen Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, Yozgat sokaklarında hainlere net bir şekilde ‘Teröre ve teröriste asla boyun eğmeyeceğiz’ mesajının verildiğini söyledi.



Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, nice badireler atlatmış, nice felaketlere göğüs germiş Türk Milleti’nin bir yıl içerisinde 17 kez bombalı saldırıya uğradığını ve bir hain darbe girişimi atlattığını anımsatatarak, “Bu eylemlerde 528 canımız şehadet şerbetini içmiştir. Okyanus ötesi güçlerden, haçlı ittifakından destek bulan hainler, cennet vatanımızı iç savaşa sürüklemek ve parçalamak için var güçleriyle saldırıya geçmişlerdir” diye konuştu.



“TARİHTEN DERS ALMAMIŞLAR”





Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, okyanus ötesi güçlerden ve haçlı ittifakından destek bulan hainlerin cennet vatanımızı iç savaşa sürüklemek istediklerini ancak tarihten ders almadıklarını belirtti.



Küçükduman, “Tarihten ders almamış bu gafiller Türkün imanlı gövdesini yere sereceklerini, kutlu bayrağını ayaklar altına alacaklarını zannetmektedirler. Onlara yüce Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle sesleniyor ‘Ey kafirler yenileceksiniz ve cehenneme sürükleneceksiniz’ Allah bu bebek katillerini destekleyen şer odaklarına karşı, onları mağlup edecek gücü ve kuvveti bizlere nakşetsin” diye konuştu.

