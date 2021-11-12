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Binicilik Eğitimi

Yozgat’ta eğitim-öğretim veren AYÇ okulları, öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da talep etmesi halinde de binicilik eğitimi veriyor.

12 Kasım 2021 Cuma 00:20
Binicilik Eğitimi

 Okul yerleşkesi içerisinde inşa edilen at manejinin de farklı cinslerdeki at sayısı da artırıldı. Öğrencilerin kültürel, sosyal ve sportif açıdan gelişimlerine önem veren özel okulun, Erdoğan Akdağ Mahallesinde bulunan yerleşkesinde yaptırdığı at manejinin açılışı covid19 tedbirleri nedeniyle yapılamadı. Amasya’da çocuk biniciler için özel yetiştirilen iki adet Arap atı, bir adet rahvan at binicilik eğitiminde kullanılmak üzere Yozgat’a getirildi. Bunlara küçük boylarıyla bilinen Midilli atları da ilave edildi. Atlar için özel ahırlar yapıldı, hafta sonlarında ailelerin ilgi odağı haline geldi. Tesisin resmi açılışı yapılmamasına karşın, gelen talepler karşılanmaya çalışılıyor, günün belirli saatlerinde vatandaşlar ata binip, tur atabiliyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

Son Güncelleme: 11.11.2021 18:25
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