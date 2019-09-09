Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98987
ALTIN
277.225
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0114
EURO
6.3121

Bindallının adresi Çekerek

ÇEKEREK ilçesinde kadınların kurduğu ‘Girişimci Kadınlar Kooperatifi’ üyeleri, kına gecelerinde gelin adaylarının vazgeçilmez kıyafeti ‘bindallıya’ hayat veriyor.

Bindallının adresi Çekerek

ÇEKEREK ilçesinde kadınların kurduğu ‘Girişimci Kadınlar Kooperatifi’ üyeleri, kına gecelerinde gelin adaylarının vazgeçilmez kıyafeti ‘bindallıya’ hayat veriyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:04
Bindallının adresi Çekerek

Çekerek ilçesinde ev kadınları, el emeği göz nuru ile ürettikleri bindallıları kurdukları kooperatif aracılığıyla satıp ev ekonomisine katkı sağlıyor. Çekerek Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler tarafından açılan bindallı kursuna katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek ediniyor. İlçede kaymakamlık ve belediyenin desteği ile geçen yıl kasım ayında ‘Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifi’ kuruldu. Kadınlar, ürettikleri bindallıların yanında organik ürünlerle yaptıkları reçel, mantı, yaprak sarması, erişte gibi ürünleri de satarak gelir elde ediyor. Usta öğretici Seher Taşkın, Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifini kurduklarını ve üretim yapmaya başladıklarını söyledi. Taşkın, gelen yoğun talep üzerine bindallılar üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Genç kızlar düğünlerde bindallıya fazla talep gösteriyor. Kursiyerlerimiz kızlarına yapıyor. Yurt dışına götürenler oldu, kişiye özel tasarımlar yapıyoruz, istedikleri gibi dikiyoruz" dedi. Kooperatif bünyesinde açılan kursa 45 kadının katıldığını aktaran Taşkın, "Kooperatifin amacı en az 10 kadının para kazanmasını sağlamak. Kadınlarımız boş zamanlarını değerlendirsin, evine ekmek götürsün, aile ekonomisine katkıda bulunsun. Çünkü biliyoruz ki mutlu kadın demek, mutlu evler, mutlu çocuklar demek, kadınları mutlu etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bize destek veren Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Taşkın, fiyatların da piyasaya göre uygun olduğunu anlatarak, "Yaptıklarımız el emeği göz nuru ürünler, fabrikasyon olan ürünlere göre fiyatlarımız çok uygun. Modeline göre fiyatlar değişiyor, 500 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı. Usta öğretici Serpil Dalarslan da kooperatifin yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu belirtti. Dalarslan, "7 kurucu üyemiz var, 45 de yedek üyemiz var. 3 hoca olarak çalışıyoruz, sipariş üzerine bindallı dikiyoruz. Kooperatifte diğer kurslarımız da var. Kursiyerlerimiz, bindallı dışında seccade, cam seramik, hediyelik eşya yapıyorlar. Satışlardan para kazanıyorlar" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bindallının Adresi Çekerek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YERLE BiR EDiLDi!
YERLE BiR EDiLDi!
ÇKS Uyarısı
ÇKS Uyarısı
Kıymalı Pideye son
Kıymalı Pideye son
Emeklilikte yaşa takılanlar eylem yaptı
Emeklilikte yaşa takılanlar eylem yaptı
Sokmayan arılarla yurt dışına açıldı
Sokmayan arılarla yurt dışına açıldı
Veri Bilimi anlatıldı
Veri Bilimi anlatıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim