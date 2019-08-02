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Binayı yıkacağız

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse eski belediye hizmet binasının yıkılacağını söyledi.

Binayı yıkacağız

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse eski belediye hizmet binasının yıkılacağını söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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Binayı yıkacağız

Belediye Meclisinin Ağustos ayı oturumunda meclis üyelerini bilgilendiren Celal Köse, binaya yapılan performans analizi sonucu, binanın performansının göçme durumu olarak belirlendiğini ve binanın  yıkımına karar verildiğini belirtti. Başkan Köse, birçok vatandaş ile yapılan istişare sonucu yıkımının uygun bulunduğunu da anlatarak “Arsa olarak oraya uygun ne varsa onu yapacağız. Hal binamızla uyumlu olabilir, farklı tarzda bir mimari olabilir. Uygun binayı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu. Öte yandan Belediye Meclisi’nin Ağustos oturumu iki maddeli gerçekleşti. Gündemde iş yeri takasları ve imar plan tadilatları görüşülerek karara bağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat BelediyeCelal Köse
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