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Binanızı sigortalatın!

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş, 2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edildiğini belirtip, yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

04 Mart 2021 Perşembe 00:31
Binanızı sigortalatın!

YOZGAT İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Halil İbrahim İbiş, ‘Afet Eğitim Yılı’ kapsamında yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. İbiş, düzenlediği basın toplantısında, 1-7 Mart tarihlerinde deprem haftasının kutlandığını hatırlatarak, ‘’Bilindiği üzere ülkemiz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğu için geçmişte yıkıcı depremler nedeniyle çok acı tecrübeler yaşamış bir milletiz. Yurdumuzun yüzde 92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun yüzde 95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı, ayrıca büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98'i ve barajlarımızın Yüzde 93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir’’ dedi.  10 Ocak 2016 tarihinde merkez üssü Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını hatırlatan İbiş, herhangi bir can kaybı yaşanmamasına rağmen binaların kalitesiz olması gerçeğinin görüldüğü bildirdi. İbiş, ‘’Nispeten orta büyüklükteki bir depremde bile ağır hasarlı ve yıkık binalarla karşı karşıya kaldık. Bu yüzden kendimizin ve sevdiklerimizin hayatına değer veriyorsak ve binalarımızın risk taşıdığına inanıyorsak gerekli analizleri yaptırmalı, gerekiyorsa güçlendirme başlatmalıyız, güçlendirme ile kurtulamayacak binalar için de devletimizin başlattığı kentsel dönüşüme önem vermeli ve katkıda bulunmalıyız. Tüm bunları yaparken zorunlu deprem sigortası olan DASK'ı heryıl yaptırmayı da ihmal etmemeli ve özen göstermeliyiz’’ diye konuştu.

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Binanızı Sigortalatın!
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