Binalar yıkıldı

Sabahın ilk saatlerinde başlatılan çalışmalar gün boyu devam etti. Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, ‘’Belediyemiz tarafından istimlak edilen dükkanlar yıkılarak, İlçemizin ciğerleri açıldı’’ dedi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, belediyenin öz kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen 33 iş yerinin yaklaşık 7 milyon liraya istimlak edilerek, hak sahiplerinin hesaplarına ödemelerin yapıldığını söyledi. Başkan Daştan, "Yapılan istimlak çalışması Akdağmadeni için tarihi bir olaydır. Çalışmalar neticesinde işletmelerimizin sahiplerine Akdağmadeni Belediyesi olarak katkıda bulunmuş olduk. İş yerlerimizin bulunduğu 800 metre karelik alana yaklaşık 7 milyon lira harcama yaptık. Şimdi de yıkım çalışmalarını tamamlayıp, bölgede temizlik yapılıyor. Yapılan çalışma sayesinde trafik sorununu ortadan kaldırmış olacağız. İlçemizin gelecek yıllarda gelişimine katkıda bulunmuş olacağız’’ diye konuştu.