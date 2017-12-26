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YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, kamuya ait inşaatların yüzde 90’ının sıkıntılı olduğuna dikkat çekerek, ‘Sadece mal satmak, mal almak, piyasaya girmek için değil, bize düzgün işini yapan, demir bağlayan insan lazım. Demirci ustası lazım, bize kalıpçı lazım, düzgün sıvacı, boyacı ve parkeci lazım’ diyerek, inşaat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara uyarılarda bulundu.

BİNALAR SIKINTILI

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, kamuya ait inşaatların yüzde 90’ının sıkıntılı olduğuna dikkat çekerek, ‘Sadece mal satmak, mal almak, piyasaya girmek için değil, bize düzgün işini yapan, demir bağlayan insan lazım. Demirci ustası lazım, bize kalıpçı lazım, düzgün sıvacı, boyacı ve parkeci lazım’ diyerek, inşaat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara uyarılarda bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 07:05
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BİNALAR SIKINTILI

-Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kamu inşaatlarının yüzde 90’ının sıkıntılı olduğuna dikkat çekip, uyarılarda bulundu.

Vali Yurtnaç, bunların hepsinin Türkiye’de sorun olmasına karşın Yozgat’ta daha büyük sorun olarak karşımıza çıktığına vurgu yaptı. Çayıralan’da yapılan spor salonu için verilen ödenek ile Antalya, İzmir, İstanbul’a giden ödenek arasında hiçbir farkın bulunmadığının altını çizen Vali Yurtnaç, ‘Ama onu yapan insanlar arasında fark var. Köyde bile bu kadar kötü sıva yapılmaz. Granit fayansı döşüyorsun, bakıyorsun içi boş, mühendis veya inşaatçı değilim ama 30 yıldan beri inşaat yaptırıyoruz o kadarda biliyoruz’ dedi. 

Yerköy’de yeni yapılmış okulda incelemelerde bulunduğunu kaydeden Vali Yurtnaç, tuvaletin kapısının alafranga tuvalete değdiğini hatırlatarak, ‘Mühendis mimar hiç mi buna bakmadı. Hadi bunlar kağıt üstünde bakıyorlar bunu yapan usta bu yanlış oluyor hiç mi demez? Sonra Yozgat’ta hizmetler kalitesiz. Gözümü yumarım vazifemi yaparım mantığı kötüdür, devlet memurunda da kötü özel sektörde de kötü’’ diye konuştu.

Göreve geldiği günden itibaren Yozgat için bir şeyler yapmaya gayret ettiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, devlet kurumlarında hizmetin, çalışmanın kalite olduğu gibi özel sektörün de kaliteyi yakalaması gerektiğine vurgu yaptı. Yozgat’ın göç verdiğini, göç ile birlikte sermayenin de gittiğine dikkat çeken Vali Yurtnaç,
‘Bize düşen yeni ustaların buraya gelmesini sağlamaktır. Bunun için üniversite, halk eğitim, meslek odaları, iş adamları ile beraber bu insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Her inşaata gidiyorum her inşaatta problem var. Parkeye bakıyorsun parke kalkmış, genelge yazdım inşaatlar tamamen bitmeden geçici kabul diye bir şey alınmayacaktır. Geçici kabul nedir, bura tamamen bitti, kullanımdan dolayı bir problem olursa ben onu bu süre zarfında ikmal edeceğim demektir. Ama kapıyı takmadıysan geçici kabul olmaz, kapıyı takmazsanız tazminat ödemeye mahkumsunuz. Kimse müteahhidi korumak zorunda değildir. Müteahhide verdiğimiz para sizlerin vergilerinden topladığımız, fakir fukara parasıdır. Bunlara dikkat edeceğiz’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:40
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