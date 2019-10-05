Bina var personel yok

İl Genel Meclisinde Şefaatli ilçesinde bulunan sağlık ocağı ve sağlık evlerinin durumu görüşüldü.

Konuyla ilgili hazırlanan raporda Kuzayca Köyünde bulunan sağlık evinde personel olmadığı belirtildi.

Rapora göre Kuzayca Köyündeki sağlık evinin rahat ulaşılabilir konumda, tek katlı yapıdan oluştuğu lakin içerisinde personel bulunmadığı söylendi. Ayrıca bahçe duvarının da onarıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Aynı ilçeye bağlı Sarıkent Köyündeki sağlık evinin 2 katlı olduğu, 1 ebeyle hizmet verdiği ancak binanın kapılarının arızalı olduğu ifade edildi. Paşaköy Köyünde bulunan sağlık evinin ise kapılarının kötü durumda olduğu, çatısının aktığı ve küçük çaplı tadilatlara ihtiyaç duyduğu raporda dile getirildi.



