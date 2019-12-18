Bina bizim değil

Rektör Ahmet Karadağ, 2011 yılında dönemin rektörü İnci Varinli ve Ekmeleddin İhsanoğlu arasında imzalanan bağışlama sözleşmesindeki maddelerin yerine getirilmediği için evin devrinin yapılamadığını söyledi.

Rektör Karadağ, “Dolayısıyla yanan yerin Bozok Üniversitesi’ne devredildiği halde, üniversitenin sahip çıkmadığı yönündeki beyanlar doğru değil. Ayrıca yanan bina da tarihi konak değil, o daha evvel yıkılmış zaten” dedi.

Rektör Karadağ, 2011 yılında binanın restore edilip, İhsanoğlu’na ait özel tablo ve kitapların oraya bağışlanmasının gündeme geldiğini hatırlatarak, “Dönemin rektörü, oranın kampüsten oldukça uzak ve ara mahalle bir yerde kalmasından dolayı, kampüs içine konak tarzında tarihi bir bina yapılması ve kitap ve hat tabloların burada sergilenmesi, öğrenci ve halkın da istifadesine sunulmasını teklif etmiş. Neticede bu bina devletimiz tarafından, devlet bütçesinden inşa edilmiş” diye konuştu. Ekmeleddin İhsanoğlu, kampüs içine inşa edilen Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür ve Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne çeşitli aralıklarla kitap gönderdiğini, bazı kitap kolilerin ise açılmamasını talep ettiğini ifade ederek, “Buna sadık kalınarak o koliler açılmamış. Lakin bazı koliler de gönderilirken tasnifi yapılmamış ve broşür, dergi, tanıtım bülteni gibi kitap değeri taşımayan bazı şeyler de gönderilmiş. Onlar dahi burada korumaya alınmış, tasnifi yapılmış ve saklanıyor” şeklinde konuştu. Merkezin müdürlük görevini üstlenen Akademisyen Mustafa Fidan ise, İhsanoğlu’na ait kitapların dünya standartlarına uygun muhafaza edildiğini anlatarak, “Burası Sayın İhsanoğlu’nun adını taşımaktadır faaldir ve hizmettedir. Akademisyen hocalar gelip burada araştırma yapıyorlar, eserleri dışarıya vermiyoruz, film veya fotokopi alabiliyorlar. Gelen eser olarak toplam 12 bin 125 kayıtlı kitap mevcuttur, konularına göre tasnif edilip, dünya standartlarındaki kütüphanelerdeki gibi kitaplar muhafaza edilmektedir. Eserlerinin muhafaza edilmediği yönündeki beyanlar da doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin ise Ekmeleddin İhsanoğlu ile hısım ve arkadaş olduğunu belirterek, İhsanoğlu’na gerekli ilginin gösterilmemesinden dolayı yararlı projenin yarım kaldığını vurguladı.

Ali Şakir Ergin, “Sizin rektör olarak bu kadar ilişkileriniz olan, size böyle hizmetler sunmayı vadeden, bu kadar güzellikleri yaşatmayı düşünen ve aynı zamanda da bir ilim adamı insanına, Ankara’dan araç talep etmesine karşın araba göndermemeniz bağcıyı dövmektir. Ekmeleddin Bey ağır kalp ameliyatı geçirmiş bir insan. Birazcık itinaya ihtiyacı var. Araba istemesi doğaldır. Uçak olsa buraya kadar gelirdi. Sizler onu gücendirdiniz” şeklinde konuştu.

Ergin, üniversite yönetimini iş yapmak niyetinde olmamakla suçlayarak, “İş yapmak niyetinde değilsiniz. İşi yanlış götürüyorsunuz, üniversite sivil halka arkasını dönüyor ve tepeden bakıyor, dedikodulara rağbet ediyor. İş yapacak insan dedikodularla iş yapmaz, işini yapar, güzelliği ortaya koyar, dedikodular mum ışığı gibi söner, gider. Ekmeleddin Bey bir miktar kitap göndermiş lakin üniversitenin ilgisizliğini görünce de kıymeti eserlerini göndermemiştir çünkü üniversite sahip olmamıştır buraya” diye konuştu. Toplantının sonunda Rektör Karadaağ, İhsanoğlu’na ait kitapların saklanma koşullarını ve durumunu basın mensuplarına yerinde gösterdi.





