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Bin kişiye aşure dağıtıldı

SORGUN'da Ecdada Vefa Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin kişiye aşure dağıldı.

Bin kişiye aşure dağıtıldı

SORGUN'da Ecdada Vefa Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin kişiye aşure dağıldı.

17 Eylül 2019 Salı 00:00
Bin kişiye aşure dağıtıldı

Cumhuriyet Caddesi üzerinde dağıtılan aşureye  vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Sorgun Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, Muharrem ayı ve aşurenin birlik ve beraberliğe vesile olması dileğinde bulundu.  Yüksel,  "Muharrem ayı matem ayı olmakla beraber, geleceğe yönelik kardeşlik ve barış tohumlarının atılması gereken de bir aydır. Bu ay toplumsal barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi için de önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin muharrem ayını kutluyorum" dedi. 

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