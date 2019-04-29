BiN 99 KiŞi iSTiHDAM EDiLDi

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü, 2019 yılı ilk üç ayı işsizlik ve istihdam rakamlarının sunumu yapıldı. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, kayıtlı iş gücünün 37 bin 501 olduğunu belirterek, ‘’Kayıtlı işsiz sayısı 22 Bin 684 kişi. 2019 yılında kurumumuza kayıtlı iş yeri sayısı 12 Bin 810 iken 1 ve üzeri işçi çalıştıran iş yeri sayısı 2 Bin 746'dır. 3 Aylık süre içerisinde 786 erkek, 313 bayan olmak üzere toplamda Bin 99 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir" dedi.

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de, çocuk işçiliğinin, çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini, saygınlıklarını eksilten, fiziksel, zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesi olduğunu söyledi. Neşeli, ‘’Çocuk işçiliği çocuklara fiziksel, mental, ahlaki açıdan zarar veren ve onları eğitimden yoksun bırakarak zedeleyen, istismar eden bir çalıştırma biçimidir. Çocuk işçiliği, çocuğun temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve gelişme hakkı ile eğitim alma hakkını engeller. Çocuk işçiliği zararlıdır. Çocuğun bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimini tehdit eder" diye konuştu.