Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94783
ALTIN
245.779
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6806
EURO
6.6229

BiN 99 KiŞi iSTiHDAM EDiLDi

YOZGAT İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, il genelindeki kayıtlı işsiz sayısının 22 bin 648 olduğu, son üç aylık dönem içerisinde 786 erkek, 313 bayan olmak üzere toplamda bin 99 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiği açıklandı.

BiN 99 KiŞi iSTiHDAM EDiLDi

YOZGAT İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, il genelindeki kayıtlı işsiz sayısının 22 bin 648 olduğu, son üç aylık dönem içerisinde 786 erkek, 313 bayan olmak üzere toplamda bin 99 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiği açıklandı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
17 Okunma
BiN 99 KiŞi iSTiHDAM EDiLDi

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü, 2019 yılı ilk üç ayı işsizlik ve istihdam rakamlarının sunumu yapıldı. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, kayıtlı iş gücünün 37 bin 501 olduğunu belirterek, ‘’Kayıtlı işsiz sayısı 22 Bin 684 kişi. 2019 yılında kurumumuza kayıtlı iş yeri sayısı 12 Bin 810 iken 1 ve üzeri işçi çalıştıran iş yeri sayısı 2 Bin 746'dır. 3 Aylık süre içerisinde 786 erkek, 313 bayan olmak üzere toplamda Bin 99 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir" dedi.
Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de, çocuk işçiliğinin, çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini, saygınlıklarını eksilten, fiziksel, zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesi olduğunu söyledi. Neşeli, ‘’Çocuk işçiliği çocuklara fiziksel, mental, ahlaki açıdan zarar veren ve onları eğitimden yoksun bırakarak zedeleyen, istismar eden bir çalıştırma biçimidir. Çocuk işçiliği, çocuğun temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve gelişme hakkı ile eğitim alma hakkını engeller. Çocuk işçiliği zararlıdır. Çocuğun bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimini tehdit eder" diye konuştu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Erbakan Ormanı oluşturuldu
Erbakan Ormanı oluşturuldu
YOZGAT MARKA OLDU
YOZGAT MARKA OLDU
JANDARMA FiDAN DiKTi
JANDARMA FiDAN DiKTi
HASAT ARILARI YOLA ÇIKTI
HASAT ARILARI YOLA ÇIKTI
Osmanlı sikkesi ele geçirildi
Osmanlı sikkesi ele geçirildi
YOSiAD Tura çıktı
YOSiAD Tura çıktı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim