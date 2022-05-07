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Bin 792 aileye ulaştılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi ramazan ayı boyunca Sorgun merkez dahil olmak üzere belde ve köylerinde bin 792 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:19
Bin 792 aileye ulaştılar

Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi, ‘Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin Beklenen Sensin’ sloganıyla hareket ederek, Sorgun başta olmak üzere belde ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı. Korona virüsün etkisinin azalmasıyla faaliyetlerine hız verdiklerini vurgulayan Sorgun Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şube Başkanı Mustafa Kayış, "Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubemiz, salgın ve Ukrayna’daki savaş sebebiyle ekonomik sıkıntıların arttığı bir zamanda sıkıntı yaşayan insanlarımıza yardım seferberliğini artırarak sürdürdü. Milletimiz her sene olduğu gibi bu Ramazanda da yardımseverliğini göstererek paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sundu" dedi.
'638 BİN 250 
LİRA TUTARINDA 
YARDIM 
ULAŞTIRDIK'
Savaşların ve salgın hastalıkların milyonlarca insanın mağdur olduğunun altını çizen Kayış, ihtiyaç sahiplerinin sayısının her geçen gün arttığını vurguladı. 
Zengin ile fakir arasında köprü olmayı sürdürdüklerini belirten Kayış, ” Sorgun halkımızın gönülden Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubemize bağışladığı emanetleri, Din Gönüllüsü arkadaşlarımızdan oluşan 15 kişilik Zekat Komisyonunun gönüllük esaslı çalışmalarıyla, ramazanın manevi iklimiyle Sorgun’un dört bir yanına taşıma fırsatı bulduk. Ramazan programımız kapsamında Sorgun merkez, belde ve köylerinde 350 liralık gıda paketlerinden bin 515 tane, 200 ve 250 liralık alışveriş kartlarından 122 tane, her bir bireye 500’er liralık olmak üzere 155 bayramlık kıyafet hediye ederek toplamda 638 bin 250 lira tutan meblağı bin 792 ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaştırdık'' dedi.
 

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