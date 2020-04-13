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BİLSEM yüz siperliği üretimine geçti

BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi çalışanları sağlıkçılar için siperlik üretimine geçti.

13 Nisan 2020 Pazartesi 00:24
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BİLSEM yüz siperliği üretimine geçti

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Boğazlıyan BİLSEM bünyesinde fedakarca görevini yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz siperliği üretildiğini belirtti. Şimşek, üretilen yüz siperliğinin Boğazlıyan Devlet Hastanesi, sağlık ocakları ve Yenifakılı Sağlık Müdürlüğü personellerine teslim edildiğini ifade etti. Şimşek, "Bir siperlik ortalama 1 saat 20 dakika üretiliyor. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız" dedi.

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